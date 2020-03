Primo caso di coronavirus a Varano Borghi

Anche a Varano Borghi è arrivato il primo caso di contagio da Covid-19. Lo ha confermato il sindaco Maurizio Volpi con un comunicato pubblicato lunedì 23 marzo. Le autorità sanitarie hanno predisposto le misure previste dal protocollo per le persone più vicine al paziente.

Il messaggio del sindaco: «Cari concittadini, scrivo la presente per comunicarvi che ieri sera son stato informato della presenza nel nostro comune di un cittadino risultato positivo al test del Covid-19, di cui chiaramente non verranno divulgati i dati personali. Le autorità sanitarie hanno già predisposto le misure necessarie previste dal protocollo rivolte ai contatti più vicini della persona. Vi invito in ogni caso a rispettare rigorosamente e fedelmente quanto previsto dai Dpcm emanati dal Presidente del Consiglio e da ultimo quello datato 22/03/2020, comprese le linee guida del Ministero della salute a tutela di se stessi, degli altri e soprattutto delle categorie più fragili, nonché delle ordinanze emanate dalla Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020 e n, 515 del 22/03/2020. Voglio comunque ricordare a tutti i cittadini quanto sia importante limitare al minimo i propri spostamenti. Solamente rimanendo chiusi in casa riusciremo a superare questo momento così delicato. Invio un augurio di pronta guarigione al nostro cittadino e come Sindaco desidero esprimere a tutti la mia completa disponibilità e solidarietà». ᐧ