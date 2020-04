Cabiaglio, due positivi a Covid

Anche nella piccola Castello Cabiaglio, comune finora rimasto ancora non toccato dal virus – almeno secondo i dati diramati ufficialmente dalle autorità sanitarie – che segna invece due contagi (nella foto di repertorio, uno scorcio delle stradine del paese).

Lo afferma il sindaco con una comunicazione ufficiale pubblicata sul sito comunale.

Si tratta di due residenti, impiegati in strutture sanitarie della zona – «dove potrebbero aver contratto l’infezione» – che attualmente si trovano ricoverati all’ospedale.

Quello dei dipendenti delle Rsd ed Rsa, le case di cura per anziani e disabili rappresenta uno dei temi su cui la stampa e le istituzioni stanno puntando il riflettore: emblematici i casi delle strutture di ricovero di Laveno Mombello e Cocquio Trevisago, non distanti da Castello Cabiaglio in cui oltre alla positività – con vittime – fra gli ospiti, si segnalano numerosi casi anche fra il personale sanitario impiegato.

È attivo da tempo il centro operativo comunale e il primo cittadino Marco Galbiati si augura «pronta guarigione» e assicura «massimo sostegno» ai contagiati e alle loro famiglie.

I DUE CONTAGI A CABIAGLIO, LA NOTA DEL SINDACO