Cocquio, salgono i contagi

Dai dati che provengono dal sito di ATS Insubria risultano positive 97 persone a Cocquio Trevisago (contro le 83 che si segnavano il 16 aprile, tre giorni fa).

Un dato elevato che riguarda nello specifico la situazione nella Rsd Sacra Famiglia: «In riferimento alla situazione dell’Istituto Sacra Famiglia in data 18.04.2020 si riporta la situazione delle sedi delle RSD Rampi e Pogliani di Cocquio Trevisago relativamente all’emergenza COVID19», si legge sulla pagina facebook del Comune.

«In merito ai dipendenti si Sacra Famiglia d oggi abbiamo evidenza di 35 operatori dipendenti positivi al tampone ed a casa in quarantena cui si aggiungono 5 operatori alle dipendenze della società di pulizie.

Continua naturalmente la misurazione prima dell’inizio turno della temperatura corporea dei singoli operatori. Permanente è la situazione di criticità organizzativa dei turni in considerazione dell’alto tasso di assenze per malattie. La direzione generale di Cesano e di Cocquio hanno attivato tutti canali formali ed informali di ricerca personale. Il fabbisogno di personale minimo è il seguente: medici, due unità di personale tpe; infermieri, 9 infermieri tpe; ausiliari ( ASA/ OSS) 15 unità di personale tpe».

«Per quanto riguarda la situazione degli ospiti di Sacra Famiglia segnaliamo che gli ospiti positivi nel Padiglione Rampi sono 62 . Attualmente per la maggior parte degli ospiti del nucleo COVID EDIFICIO RAMPI presentano una clinica silente e stanno bene. 5 ospiti necessitano di ossigenoterapia a basso dosaggio. Gli ospiti positivi sono stati tutti messi in terapia con Plaquenil. Nel Padiglione Pogliani è stata perimetrata una zona COVID che ospita 17 ospiti con esito negativo del sierologico, ma con episodi febbrili tenuti sotto controllo con tachipirina. A questi ospiti è stato fatto il tampone risultato positivo per 11 ospiti. Gli sopiti del nucleo COVID POGLIANI risultano essere tutti con clinica silente tranne uno che in mattinata ha evidenziato qualche linea di febbre. Tutti gli 11 ospiti positivi hanno iniziato terapia con Plaquenil. Nei giorni scorsi sono stati sottoposti a tampone 14 ospiti perché presentanti sintomi simil influenzali. Sono da poco arrivati gli esiti dei tamponi dei giorni scorsi che individuano 11 ospiti positivi di cui 7 già in nuclei covid e 4 di cui si sta in questo momento approntando il trasferimento.

Gli ospiti ricoverati in ospedale sono 4 . I decessi totali, a partire dal 24 febbraio, sono 6 di cui 2 per problemi non legati al coronavirus in soggetti sottoposti a tampone in ospedale risultati negativo.

Gli ospiti positivi in totale tra padiglione Rampi e padiglione Pogliani sono dunque 84”