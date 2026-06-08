Solidarietà e corsa in montagna: in 52 a Castello Cabiaglio per “El Gringo Vertical”
La seconda edizione della manifestazione podistica inserita nel Festival dello Sport dell'associazione Bosco Verde. I fondi raccolti sosterranno progetti in Tanzania e interventi nelle zone di guerra
Cinquantadue podisti si sono sfidati lungo i sentieri boschivi di Castello Cabiaglio per la seconda edizione di “El Gringo Vertical”, la corsa in salita caratterizzata dalle forti pendenze del tracciato. La manifestazione si è svolta come appuntamento centrale all’interno del Festival dello Sport, la rassegna di socialità e attività fisica promossa e coordinata dall’associazione locale Bosco Verde.
Galleria fotografica
L’iniziativa ha unito la dimensione agonistica a una forte impronta di valorizzazione del territorio e di solidarietà internazionale, registrando una risposta positiva da parte di atleti e realtà locali.
La rete delle aziende del territorio
La buona riuscita della manifestazione è stata supportata in modo significativo dal tessuto produttivo e agricolo della provincia di Varese. Diverse aziende agricole e artigianali della zona hanno infatti risposto all’appello degli organizzatori, donando i prodotti tipici che hanno composto il paniere dei premi per i partecipanti.
Hanno collaborato alla fornitura dei riconoscimenti:
L’Azienda Agricola Piccinelli di Brinzio
L’Azienda Agricola Il Regno delle Upupe
Il Birrificio 50&50
L’Azienda Agricola Il Vallone di Cuveglio
L’Apicoltura Alibee di Azzate
Il ricavato devoluto a progetti umanitari
La finalità principale di “El Gringo Vertical”, oltre alla promozione dello sport tra i boschi della Valcuvia, risiedeva nel sostegno a cause umanitarie. L’intero ricavato derivante dalle quote di iscrizione e dalle attività connesse alla gara è stato interamente conteggiato e già devoluto a due realtà distinte, attive sul fronte della cooperazione e della gestione delle emergenze:
L’associazione Nessuno Escluso, una Onlus che opera stabilmente in Tanzania attraverso progetti di inclusione e supporto alle comunità locali.
La struttura di Operazione Colomba, il corpo nonviolento di pace della Comunità Papa Giovanni XXIII che svolge azioni dirette di peacekeeping e accompagnamento civile all’interno dei teatri e delle zone di guerra.
Galleria fotografica
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.