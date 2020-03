Il sindaco: “Abbiamo un primo caso di Coronavirus”

Un caso di Coronavirus anche a Caronno Varesino: lo comunica il sindaco dalla sua pagina Facebook.

«Purtroppo oggi devo darvi la notizia che tutti speravamo di non sentire mai – spiega Raffaella Galli – ATS mi ha comunicato che una nostra concittadina si trova in ospedale affetta da Coronavirus. ATS sta monitorando la situazione».

«Come Sindaco ho fatto ciò che i protocolli prevedono, ed ho costituito la COC, centro operativo comunale per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica – continua il sindaco – Ci tengo a ribadire che questa mattina ho sentito ATS. Mi tengono aggiornata come fanno per tutti i sindaci, della situazione dei cittadini infetti o posti in quarantena. ATS comunica alla prefettura e il prefetto al sindaco. Questo è il canale istituzionale per avere notizie certe dei casi effettivamente conosciuti nell’ambito del paese».

Raffaella Galli chiude la comunicazione con un appello: «Ho sentito notizie contrastanti in giro per il Paese, vi prego non creiamo allarmismi. Già la situazione e complicata e difficile. Le supposizioni non fanno bene a nessuno. Vi prego invece di avere un pensiero e se volete una preghiera per la nostra concittadina e la sua famiglia».