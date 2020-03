Un caso ad Inarzo. Il sindaco: “Già attivato il protocollo”

C’è un caso di coronavirus ad Inarzo. L’ufficialità arriva dal sindaco Fabrizio Montonati: “L’Ats Insubria mi ha comunicato la positività di un tampone di un paziente residente a Inarzo -spiega- Il personale sanitario si è attivato per far fronte alla situazione, seguendo il protocollo. Il nostro concittadino si trova in quarantena a casa sua”

“Invito tutti a rispettare quanto previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese le linee guida del Ministero della Salute a tutela soprattutto delle categorie più deboli.

Ricordo che chi riscontra sintomi influenzali o problemi respiratori non deve andare in pronto soccorso, ma deve chiamare il numero verde unico regionale 800.89.45.45 che valuterà ogni singola situazione e fornirà le indicazioni utili. Per informazioni più generali invece è possibile contattare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute. Conto sulla collaborazione dei miei cittadini e rinnovo l’invito a restare a casa”