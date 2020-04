Marnate, sale a due il numero delle vittime del Covid-19

La notizia è giunta ieri sera, con il consueto comunicato quotidiano che il sindaco Maria Elisabetta Galli rivolge ai suoi concittadini per aggiornarli. C’è purtroppo una seconda vittima a Marnate: una persona che tempo fa era risultata positiva al Coronavirus.

Questo il messaggio del Primo cittadino: «Carissimi, Oggi purtroppo devo darvi una triste notizia: un nostro concittadino è stato portato in cielo dal Covid-19 contro il quale ha coraggiosamente combattuto per lungo tempo, senza riuscire a sconfiggerlo. I casi positivi ad oggi, ma non per una bella notizia di guarigione, scendono quindi a sette. Non ci sono altre notizie che meritano rilievo davanti a questa, triste, ma importante per la famiglia toccata dal dolore che pervade l’intera comunità. Tutto il paese, accompagnando chi ci ha lasciato, si stringe intorno ai famigliari in un abbraccio di conforto. Primo fra tutti, il mio».

Nei giorni scorsi il sindaco aveva inoltre tenuto a ringraziare i numerosi volontari che si stanno impegnando per la comunità e le aziende del territorio, pronte a dimostrare la propria solidarietà ai marnatesi: «Voglio ringraziare ancora una volta la Protezione civile che con pazienza e disponibilità sta continuando a consegnare mascherine e sacchi viola per la raccolta del rifiuto secco: in alcuni casi si sono dovuti recare due volte in vie già percorse in quanto alcuni cittadini non hanno ricevuto quanto di loro spettanza. Lo hanno fatto senza risparmiarsi e senza alcuna lamentela. Un ringraziamento va anche alle aziende ed agli imprenditori che, nonostante il momento particolarmente delicato e precario per le loro attività, hanno dimostrato grande solidarietà facendo dono ai loro concittadini, tramite l’Amministrazione, di beni di vario genere. Se alcuni sono stati solidali con la comunità, la comunità è, mio tramite, solidale con tutta la categoria straordinariamente vessata messa a dura prova dalla prolungata inattività».