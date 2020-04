Al Girasole di Somma 11 morti e 6 operatori contagiati

Undici morti, quasi il 20% del totale di sessanta ospiti. È il bilancio drammatico dentro alla Rsa della Fondazione Girasole di Somma Lombardo: decessi che ci sono stati e che potrebbero esser stati causati da Covid-19. Mentre di certo il Coronavirus ha contagiato alcuni degli operatori della struttura.

Abbiamo cercato conferme dal presidente, Daniele Marco Consonni: «Stiamo facendo i tamponi al personale, avevamo già prenotato test sierologici. Domani daremo dati certi».

Tra i morti, difficile dire quanti siano Coronavirus: anche qui, come in tutte le strutture, mancano infatti l’ufficialità data dal tampone. Un caso positivo c’è, ma non tra i morti: «Uno solo ospite risulta positivo, è ricoverato in rianimazione» conferma Consonni.

Altro dato che segnala la situazione preoccupante è quello degli operatori risultati positivi ai tamponi: si tratterebbe di almeno «sei operatori», casi emersi nell’arco dell’ultima settimana, quando si è passati a controlli a tappeto nelle strutture sanitarie (sono trenta i sommesi contagiati, l’aumento è appunto riconducibile prevalentemente all’ambito sanitario). I sei, «non tutti residenti a Somma», sono ora in quarantena.

Il quadro completo è appunto rimandato ancora di alcune ore. Consonni dice che darà dati certi e anticipa che darà alcune informazioni su «quello che non ha funzionato», compresa la coabitazione con l’ospedale cittadino. Lamenta anche i «rapporti con il sindaco, che non ci sono stati».

«Appena informati della situazione dal presidente, avevamo scritto ad Ats chiedendo di sottoporre a tamponi e di fornire i dispositivi di protezione, sappiamo che anche la direzione sanitaria del Girasole si era mossa in questo senso» aveva spiegato stamane il sindaco Bellaria, sentito dopo che aveva fatto un riferimento al Girasole nel video pubblicato su facebook con gli aggiornamenti giornalieri.

Al di là di alcuni attriti che sembrano esserci, la realtà è comunque che è emersa una situazione difficile. L’azienda servizi alla persona Il Girasole è una ex Ipab trasformata in Fondazione: il Cda è formato da cinque membri, due nominati da Regione Lombardia (tra cui appunto il presidente Consonni), due dal Comune di Somma Lombardo, uno dall’Asst Valle Olona. L’attuale presidente Consonni è in carica dal 2014 e ora è in regime di proroga, da settembre 2019.

In territorio di Somma Lombardo, accanto al Girasole, c’è anche la Rsa Bellini: qui per ora non sembra esserci una situazione drammatica (articolo di sabato 11 aprile).