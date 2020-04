“Oltre ai vivai ripartono due attività strategiche“

Oltre ai vivai riaperti, che ripartono anche in Lombardia le attività di silvicoltura e manutenzione delle aree forestali, insieme alla cura del verde nelle città. “Sono attività molto importanti, soprattutto in questo periodo” commenta il presidente di Coldiretti Varese.

“Il lavoro di pulizia nei boschi è determinante per l’ambiente e la sicurezza della popolazione in un comprensorio come la nostra provincia prealpina, che ha il più alto indice di boscosità della Lombardia: una regione dove, peraltro, la superficie forestale ricopre il 26% del territorio, per un totale di oltre 600 mila ettari: di questi, oltre 55 mila sono nel Varesotto. Un patrimonio che va salvaguardato dal pericolo incendi, un problema che purtroppo torna a colpire periodicamente i nostri boschi. La corretta manutenzione delle foreste aiuta infatti a tenere pulito il bosco e ad evitare il rapido propagarsi delle fiamme”.

Con l’arrivo della bella stagione ed il diffondersi di pollini – continua Coldiretti Varese – è importante anche il via libera ai lavori di cura del verde in città per cercare di prevenire il dilagare di allergie da polline e più avanti delle “temute” graminacee, ma anche per scongiurare i gravi pericoli determinati dalla caduta di alberi e rami favoriti dall’incuria. Si tratta dunque di lavori non derogabili che vanno affidati a professionisti del settore nel rispetto di tutte le precauzioni necessarie a contenere il contagio da Coronavirus.

“Con l’incedere della primavera, diventa essenziale provvedere a una corretta manutenzione delle aree verdi urbane per ridurre il rischio sanitario e limitare anche il proliferare di insetti dannosi. Allo stesso modo non si può prescindere dalla messa in sicurezza degli alberi o dei rami che, in base a precise ordinanze delle amministrazioni comunali, rappresentano un pericolo per le persone: pensiamo solo ai rischi di un’improvvisa giornata di vento molto forte. Ora, grazie alle nuove disposizioni, le nostre imprese possono tornare ad operare, mettendosi altresì a disposizione delle amministrazioni comunali per svolgere gli interventi che, ogni anno, vengono commissionati”.