“La mascherine della Regione anche alle RSA. Ma non era compito nostro”

«Oggi siamo in grado di produrre mascherine in numero sufficiente per i nostri ospedali e anche per il settore socio sanitario».

L’assessore regionale Raffaele Cattaneo interviene sul problema della carenza di dispositivi di protezione anche per il circuito socio sanitario, quello delle residenze per anziani e diversamente abili: « È ingeneroso attribuire responsabilità a Regione Lombardia per la carenza di dotazioni in enti che non le appartengono. Le carenze sono da imputare innanzitutto agli enti gestori e poi alla Protezione civile che, lo ricordiamo, è responsabile nei casi di emergenze e pandemia. A febbraio la Protezione civile assicurava di aver sotto controllo la situazione: quando, come regione, ci siamo resi conto che le forniture che arrivavano erano del tutto inadeguate, ci siamo dati da fare per rispondere in modo concreto alle necessità dei nostri ospedali in primis. Oggi siamo in grado di soddisfare anche la richiesta del circuito socio sanitario, ma non era un nostro dovere».

Sulla questione interviene anche Emanuele Monti, Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia: «Dallo Stato stiamo ancora aspettando mascherine, protezioni, personale e sostegno: noi vogliamo salvare vite, senza perdere tempo. Ci sarà tempo per le inchieste»