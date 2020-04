Test a tappeto ai dipendenti dell’ospedale, ma manca il laboratorio a cui inviarli

Un campagna di screening a tappeto sui dipendenti per individuare precocemente lavoratori asintomatici o paucisintomatici .



La decisione dell’Asst Valle Olona del 10 aprile scorso accoglieva la richiesta dei sindacati che, dopo i contagi registrati, aveva chiesto tutele e monitoraggi ampi per chiarire la situazione, una richiesta che rientrava anche nelle disposizioni della circolare ministeriale del 3 aprile.

Da questa settimana, quindi, tre equipe a Gallarate e Somma, Busto e Saronno hanno iniziato l’attività di indagine attraverso i tamponi, in aggiunta ai test già previsti per quanti, invece, lamentino sintomi.

I primi a essere coinvolti sono stati gli operatori dei pronto soccorso, poi quelli delle terapie intensive e poi, via via, le aree covid ad alta, media e bassa intensità per finire con altri lavoratori di zone a minor rischio.

L’attività si è dovuta però sospendere per un problema di processazione dei tamponi. Si chiedono indicazioni certe sui laboratori a cui inviare i tampone effettuati.

Il lavoro dei laboratori regionali si è intensificato e le attese degli esiti si stanno allungando. Un imbuto che sta di fatto rallentando l’indagine voluta dalla direzione ospedaliera.