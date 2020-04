Grantola, terzo caso positivo

«Purtroppo oggi mi hanno comunicato che un altro nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19 e con questo i casi nel nostro Comune salgono a tre».

Con queste parole il sindaco Adriano Boscardin annuncia l’aggravarsi della situazione infettiva nel suo comune, Grantola.

«Per ovvi motivi di privacy non renderò note le generalità degli interessati, ma garantisco che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) continua ad essere attivo in ogni momento (h24), per le principali attività che il Comune deve garantire alla cittadinanza sia nella gestione della crisi, sia per il superamento dell’eventuale

emergenza. Confermo il mio pensiero e la mia vicinanza alle persone ammalate, alle quali auguro una pronta guarigione. I nostri servizi di supporto alle famiglie sono attivi ogni giorno e faremo ogni cosa per non farli sentire soli».

«Colgo l’occasione per ricordare che dal 1/4/2020 è possibile inoltrare richiesta del contributo previsto dal Governo per l’acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità che verrà erogato dal Comune in buoni servizi solo per i nuclei familiari o persone sole che per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 si

trovino in difficoltà economiche. La richiesta dovrà essere presentata al Servizio Sociale Comunale chiamando il numero 3483583854 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. Rinnovo l’invito di stare a casa. Dobbiamo tutti osservare le prescrizioni che ci sono state date per vincere questo terribile virus».