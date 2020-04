“Al Don Gnocchi nove morti per Covid”

Un altro sabato mattina in diretta su Facebook per il sindaco di Malnate Irene Bellifemine. È stata l’opportunità per spiegare qual è il lavoro che sta svolgendo il Comune in questi giorni e soprattutto per analizzare la situazione della Fondazione Don Gnocchi, la Rsa che ha un grande numero di contagiati.

«Ho inviato una Pec al prefetto – ha detto il sindaco malnatese – perché ci sia un sostegno al Don Gnocchi per la diagnosi precoce al Covid, sia ai pazienti, sia al personale. Chiediamo che vengano fatti tamponi a tappeto. Ho chiesto al prefetto anche un servizio di vigilanza. Mi hanno comunicato che giovedì ci sono stati anche i Nas che hanno verificato che tutte le operazioni sono state messe in atto. Rimaniamo in costante aggiornamento ma mi auspico un aiuto anche da qualcuno sopra il Comune».

«A oggi – dice il sindaco Bellifemine in relazione ai numeri – il direttore ha comunicato 52 postivi tra i pazienti e 32 tra gli operatori. Sono 9 i decessi al Don Gnocchi reputabili al Covid. A Malnate invece ci sono 34 postivi e finora ci sono stati 7 defunti. Aumenta il numeri dei guariti: sono 4 i concittadini pienamente ristabiliti».