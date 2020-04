Commissione d’inchiesta, Astuti: “Fare luce sugli errori“

Dopo la conferenza stampa congiunta fra le forze di opposizione in Consiglio Regionale per l’isituzione di una commissione d’inchiesta sul “caso covid“ spiega l’iniziativa il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti.

“Questa pandemia, purtroppo, conferma quello che diciamo da anni, ovvero che in Lombardia manca una rete di sanità territoriale adeguata. Ormai non si contano più le testimonianze di persone lasciate a casa anche con sintomi evidenti e gravi, senza che le ATS fossero in grado di mandare un medico e di prendersene carico. Che ci fosse questo problema, la debolezza della sanità di territorio, lo capì anche Maroni, che avviò la riforma della sanità lombarda anche con lo slogan ‘più territorio’, ma quella trasformazione è fallita e oggi, amaramente, ne constatiamo le conseguenze“.

“Poi ci sono stati i problemi nelle RSA lombarde, per errori che abbiamo indicato, inascoltati in Regione, un mese fa, dopo la nota delibera dell’8 marzo. Ora ci sono anche le inchieste della magistratura, ma intanto la crisi è in corso e non sappiamo quando e come finirà. Ora, quindi, con tutte le forze di opposizione abbiamo deciso di dare il via a una commissione di inchiesta, dove fare luce sugli errori e sulle mancanze, ma soprattutto dove indicare la via perché questi errori non si ripetano più. Abbiamo tentato di farlo con lettere e sollecitazioni al presidente della Regione e al suo assessore al Welfare per settimane e poi abbiamo anche cercato di far ripartire la normale attività del Consiglio regionale, che è la sede in cui si discutono e affrontano i problemi. Non ci è stato concesso, anzi, alle nostre richieste è stato risposto più volte che non avevano tempo di darci ascolto. Ora la sede per darci ascolto ci sarà, ed è la Commissione di inchiesta.”