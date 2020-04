Coronavirus: tutti gli aggiornamenti in diretta

La diffusione del virus Covid – 19 (coronavirus) cresce nel Nord Italia ma anche in molte altre aree del Paese.

Riportiamo qui di seguito gli aggiornamenti in tempo reale, in base alle comunicazioni ufficiali che giungono da Governo, Regione e Comuni

GIOVEDI’ 9 APRILE

DECRETO LEGGE PER ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

IN CANTON TICINO

si registrano 55 nuovi casi per un totale di 2.714 con otto nuovi decessi (219); le persone dimesse sono state state 27 (447).

Ultimo aggiornamento del Dipartimento della Protezione civile

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 95.262 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 139.422 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 28.545 in Lombardia, 13.110 in Emilia-Romagna, 10.989 in Piemonte, 10.171 in Veneto, 5.557 in Toscana, 3.562 nelle Marche, 3.245 in Liguria, 3.448 nel Lazio, 1.940 nella Provincia autonoma di Trento, 2.859 in Campania, 2.238 in Puglia, 1.415 in Friuli Venezia Giulia, 1.893 in Sicilia, 1.534 in Abruzzo, 1.281 nella Provincia autonoma di Bolzano, 823 in Umbria, 840 in Sardegna, 755 in Calabria, 606 in Valle d’Aosta, 270 in Basilicata e 181 in Molise.

Sono 26.491 le persone guarite. I deceduti sono 17.669, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.