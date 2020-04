Covid-19, a Varese tamponi a un residente ogni 100

Sono 8.307 i tamponi somministrati a persone residenti in provincia di Varese. Fatti due conti, si tratta di 0,93 ogni 100 abitanti. Il dato è aggiornato al 16 aprile ed è stato riferito in commissione Sanità dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Rapportando il dato dei tamponi a quello dei contagi, è possibile affermare che ogni 100 esami svolti, 23,51 hanno individuato una persona positiva al Covid-19.

Ma come sono stati distribuiti i 232.674 tamponi effettuati al 16 aprile sul territorio regionale? La risposta in questa mappa:

Come si può notare, è la provincia di Cremona quella con la maggiore incidenza dei tamponi rispetto ai residenti. Qui sono stati condotti 5,46 esami ogni 100 abitanti. Come a dire che un cremonese su 20 è stato sottoposto a tamponi. A Bergamo, la zona maggiormente colpita dalla pandemia, è stato controllato un residente ogni 40. Varese, con meno di un tamponato per 100 abitanti, è la provincia con la minor incidenza dei controlli rispetto alla popolazione residente.

Ora, la nostra provincia è anche l’ultima per incidenza di contagi rispetto ai residenti. Al 16 aprile i malati rappresentavano lo 0,22% dell’intera popolazione. In altre parole, ha contratto il nuovo coronavirus 1 varesino ogni 400. Non bisogna però dimenticare che l’unico modo per individuare una persona contagiate è sottoporla a tampone. È quindi verosimile che i contagi a Varese, ma il discorso vale per tutto il mondo, siano più di quelli effettivamente censiti.