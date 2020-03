Paolo Beltraminelli tra i pazienti postivi al Covid

C’è anche l’ex Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli, politico ticinese molto conosciuto anche in Lombardia e a lungo interlocutore della Regione per i rapporti con il vicino Cantone, tra i casi di persone contagiate da Coronavirus in Canton Ticino.

La notizia è stata comunicata ieri sera nel corso della trasmissione televisiva della Rsi, Falò. Beltraminelli è ricoverato in osservazione all’Ospedale di Locarno.

Con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, il politico ticinese ha voluto rassicurare questa mattina i cittadini sul suo stato di salute. Il contenuto del messaggio:

“Mi scuso se oggi vi parlo di me. L’avrei fatto più in là una volta guarito, ma Falò ha anticipato ieri sera la puntata prevista giovedì prossimo. È toccato anche a me, malgrado la prudenza e il rispetto delle indicazioni, ho contratto il Coronavirus.

Giovedì scorso di una settimana fa di notte sono svenuto e da quel momento dopo che il tampone ha rilevato la positività, sono qui alla Carità di Locarno anche perché soffro un po’ d’asma. Le condizioni di salute stanno migliorando, anche se la febbre è stata piuttosto persistente. Sono in buonissime mani, personale e organizzazione eccezionale, grande ritmo di lavoro in condizioni difficili, ma tutti gentili, professionali, disponibili e con il sorriso sulle labbra.

Ormai mi sento come a casa anche se mi manca la mia famiglia. Grazie, Grazie, Grazie