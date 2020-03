Perché il Ticino ha scelto di riaprire le scuole

Un video istituzionale, diffuso via social dalla Polizia Cantonale del Ticino, spiega le motivazioni alla base della decisione di non chiudere in via precauzionale le scuole del Cantone. A parlare è il medico cantonale Giorgio Merlani.

Per il momento infatti non è stato deciso di introdurre questa limitazione, come avvenuto ad esempio in Lombardia e Piemonte, perché non si ritiene che l’epidemia sul territorio sia in una fase tale da richiedere misure più drastiche.

Il video: