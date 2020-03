Una pizza in dono a chi è in prima linea contro il virus

Una pizza all’ora di pranzo.

È quanto si sono visti recapitare i sanitari, medici infermieri, Oss e tecnici impegnati al pronto soccorso e nei reparti dell’ospedale di Varese.

Un gesto spontaneo della pizzeria Pizzium per dire grazie a chi è in prima fila in questa battaglia che coinvolge tutta la nazione ma che vede proprio nel personale degli ospedali la prima linea di difesa dal coronavirus.