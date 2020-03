“Posso allenarmi in bicicletta?” La Federazione dice: no

“Posso uscire ed andare a fare un giro in bicicletta?”. E’ questa una delle domande che viene rivolta al nostro giornale in questi giorni. Si potrebbe obiettare che a fronte di una situazione di emergenza così grave come quella che stiamo vivendo, questo non sia un gran problema. E’ vero, ma gli appassionati di bicicletta, quelli “veri” in questo periodo vorrebbero fare comunque qualche uscita, magari da soli, come fanno gli appassionati di jogging.

Ebbene, vi diciamo subito che sarebbe bene rinunciare per due ordini di motivi: primo, il più ovvio, evitare la trasmissione del virus, il secondo scongiurare il rischio di cadute o incidenti; gli ospedali in questo momento sono in piena emergenza e non è davvero il caso di intasare i pronto soccorso. Da considerare, inoltre, che non si può uscire dal territorio comunale quindi il giro in bici diventerebbe poco più che un “anello” attorno a casa.

Ecco la posizione ufficiale della FCI riportata dal sito Bici da strada