Pro Patria, allenamenti sospesi

Tutto fermo. La Serie C non giocherà, il Coni ha imposto lo stop alle competizioni nazionali di tutte le discipline fino al 3 aprile.

In queste condizioni continuare l’attività, oltre a non essere giusto per le misure anti-contagio, è una perdita di tempo.

La Pro Patria ha così deciso di sospendere l’attività tutta, dalla prima squadra alle giovanili.

Questo il comunicato del club biancoblu: