Revocato lo sciopero dei benzinai

Lo sciopero dei benzinai è stato revocato. I sindacati dei gestori dei distributori, Faib, Fegica e Figisc/Anisa, hanno incontrato in teleconferenza il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli e il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Paola De Micheli.

«Le organizzazioni di categoria – scrivono in un comunicato stampa – danno atto ai due ministri di essere intervenuti – anche propositivamente – per sbloccare la situazione anche se al momento non si registrano interventi immediati e tangibili per consentire ai gestori di avere quei provvedimenti urgenti che pure avevano chiesto. Ci sono sul tavolo ipotesi di lavoro che, però, verranno approfondite nei prossimi giorni».