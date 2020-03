Riaperta via Italo Cremona

I lavori sono terminati con qualche giorno di comprensibile ritardo ma da oggi, martedì 24 marzo, la via Italo Cremona a Gazzada Schianno è tornata praticabile.

Il cantiere, aperto alla fine di febbraio, rientra tra le opere di compensazione di Pedemontana che prevedono la riqualificazione di molte zone del paese. La via Italo Cremona, un’arteria principale che corre accanto alla ferrovia, è stata riasfaltata, sono stati realizzati i marciapiedi per i pedoni e contestualmente sarà asfalatato anche il parcheggio per i pendolari che usufruiscono del treno.