Una ciclabile abbraccerà il paese

Una lunga pista ciclabile che abbraccerà il paese. I lavori di alcuni tratti sono già partiti, altri cominceranno nei prossimi giorni. E’ questa l’opera che il comune di Gazzada Schianno realizzerà con i soldi di Pedemontana: 1 milione e 600 mila euro destinati a strutture che migliorino la viabilità, e la vivibilità, del paese.

Alcuni tratti esistono già e su quelli l’amministrazione comunale lavorerà per realizzare un unico grande anello. «Si tratta di tre lotti che comprendono tre diverse zone del paese – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Maffiolini – In alcuni punti l’intervento sarà semplice perché si tratterà di asfaltare dei tratti, oppure di predisporre la segnaletica orizzontale; in altri punti invece cambieremo radicalmente le strade». Clicca qui per aprire la cartina

Vediamo quindi che cosa prevedono i lavori di costruzione della ciclabile, lotto per lotto.

LOTTO NUMERO 1

I lavori partiranno il 1° aprile. È uno degli interventi più complessi. Prevede un intervento nella via Italo Cremona e una nella zona delle stazioni. La via Italo Cremona verrà allargata nel tratto accanto al passaggio livello e lì verrà realizzato un marciapiede che costeggerà la pista ciclabile. Dalla stazione si potrà arrivare sulla via Italo Cremona attraverso un passaggio creato all’altezza del sottopasso: una canalina che consentirà di portare la bicicletta a mano da una parte all’altra della ferrovia.

La creazione della pista ciclopedonale sarà l’occasione per riqualificare i parcheggi della stazione, un’opera che l’amministrazione comunale ha concordato con RFI. «Abbiamo trovato un accordo con le Ferrovie – spiega Maffiolini – noi sistemeremo l’area del parcheggio, che resterà sterrata ma il fondo sarà sistemato, e non pagheremo più l’affitto ad RFI».

Da via Italo Cremona la ciclabile scenderà in una zona verde, in cui per ora ci sono solo alcuni peduncoli già tracciati, altre verranno realizzati nel terzo lotto.

LOTTO NUMERO 2

Comprende tutta la parte di Schianno attorno al Circolo. I lavori partiranno tra pochi giorni e comporteranno la chiusura di alcuni tratti di strada, fino a conclusione dei lavori.

«Il bocciodromo verrà demolito – spiega l’assessore Maffiolini – ma è stata una decisione presa di comune accordo con i gestori del Circolino di Schianno: il bocciodromo non veniva quasi più utilizzato e quindi abbiamo deciso di abbatterlo e fare posto ad un ampio parcheggio che sarà così disponibile alle auto di chi vive in paese, ma anche a chi vorrà percorrere la ciclabile e lasciare lì la propria vettura».

Riqualificheremo la piazza Necchi di Schianno ridisegnando gli spazi per le auto. Demoliremo il muro accanto al circolo in via Adua che collega la via Per Lozza. Durante i lavori la strada verrà chiusa prima completamente e poi sarà a senso unico alternato. La ciclabile proseguirà da un lato verso via Arnetta, dall’altro continuerà verso la Ficep.

LOTTO NUMERO 3

Sono una serie di peduncoli che uniscono i tratti di ciclabile già esistenti con quelli che verranno realizzati in futuro. Si tratta prevalentemente di brevi tratti di strada che passano in zone verdi e che si raccordano alle strade principali. La ciclabile da Schianno passerà dietro la Ficep, dietro il parco comunale e si ricongiungerà con via Italia Libera.

Ecco quindi quale saranno i tratta da realizzare:

Tratto di Via Manzoni (lungo la Sp 57 in area verde)

Tratto di via Arnetta (in area verde)

Tratto di Via Adua (completamento su strada esistente)

Tratto di via Foscolo (su strada)

Tratto di via Italia Libera, via Stazione (su strada)

Tratto via Per Lozza (Lungo la SP 57 in area verde)

Tratto area cimitero (lungo la Sp 57 in area verde)

La ciclabile sarà completata nel giro di pochi mesi e forse già quest’estate si potrà “testare”, magari portando la bicicletta in treno fino a Gazzada Schianno (qui come fare e quanto costa).