Parcheggi della stazione, via ai lavori

Partiranno tra qualche giorno i lavori di riqualificazione dei parcheggi della stazione. Ad annunciarlo l’assessore delegato ai Lavori Pubblici Roberto Carimati. Un intervento atteso da tempo soprattutto dai pendolari che ogni giorno lasciano l’auto per prendere il treno. Il parcheggio è sterrato e nel tempo si sono formate profonde buche che si riempiono d’acqua ogni volta che piove un po’ più intensamente del solito.

Il progetto era già parte del programma della passata amministrazione: Maffiolini, poco prima delle elezioni, aveva trovato un accordo con RFI per risistemare il fondo del parcheggio. I lavori cominceranno tra poco, conferma Carimati: «È diventato davvero urgente intervenire – spiega – non possiamo più aspettare. Quindi tra pochi giorni cominceremo a sistemare il parcheggio sterrato, ma anche quello davanti all’edificio della stazione: l’idea è di collocare degli autobloccanti e, almeno in quella parte dell’area, realizzare un parcheggio più ordinato e sicuro. La parte invece sul retro resterà sterrata ma realizzata con materiale che consentirà il drenaggio dell’acqua».

Ma non è questo l’unico cantiere che verrà aperto tra qualche giorno; oltre alle asfaltature già in atto, nuovi lavori interesseranno la via Italo Cremona: «L’opera realizzata qualche mese fa ha portato ad un restringimento notevole della carreggiata – spiega Carimati-. Dobbiamo quindi provvedere a riportare il calibro della strada alla misura regolare, che consenta il passaggio della auto senza difficoltà o pericolo per i pedoni».

È questo il secondo intervento effettuato dall’amministrazione Trevisan per “rimediare” ad opere già effettuate, opere che erano parte di un progetto che sfruttava il denaro delle compensazioni di Pedemontana. Il primo ha riguardato la ciclabile che doveva scendere dal circolo di Schianno, percorrendo la via Adua; anche in quel caso la carreggiata rischiava di essere troppo stretta e di impedire il passaggio dei camion diretti alla Ficep. La nuova amministrazione ha optato quindi per creare un passaggio delimitato solo da un cordolo in cemento.