Lavori al piazzale della stazione e in via Italo Cremona

Attenzione al semaforo in via Italo Cremona. Farà la sua “comparsa” mercoledì 23 ottobre e resterà per qualche settimana. È un provvedimento che si è reso necessario, comunica l’amministrazione comunale, a seguito dell’inizio dei lavori delle “Opere di compensazione ambientale Pedemontana, primo lotto di riqualificazione area esterna stazione di Gazzada Schianno”.

I lavori riguarderanno non solo il piazzale antistante la stazione ferroviaria ma anche le sistemazione della via Italo Cremona con la realizzazione di marciapiedi e di pista ciclopedonale. Per questa ragione si rende necessario istituire un semaforo a circolazione alternata lungo la via Italo Cremona per mettere in sicurezza sia i lavori che il traffico veicolare e pedonale.

Uno dei semafori sarà posizionato in via per Morazzone (in corrispondenza del passaggio a livello della ferrovia) e potrà creare code di auto lungo la stessa via Morazzone.

Al fine di attenuare i possibili disagi si è deciso di istituire il senso unico lungo la via Dante Alighieri con ingresso dalla stessa via Morazzone. Ciò permetterà di alleggerire il carico del traffico veicolare senza con questo interrompere la circolazione dei mezzi.