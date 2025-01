Energia e comunità: a Morazzone si presenta il progetto “CER Lozza Blu e Sociale”

Un incontro per capire quale futuro si prospetta per i Comuni che scelgono di aderire ad una CER, la Comunità Energetica Rinnovabile.

Il progetto “Comunità Energetica Rinnovabile – Lozza Blu e Sociale” coinvolge i Comuni di Azzate, Buguggiate, Gazzada Schianno, Lozza e Morazzone e si propone di offrire una soluzione innovativa e sostenibile alle sfide energetiche, mettendo al centro la scelta etica e il beneficio collettivo.

L’appuntamento è fissato per giovedì 23 gennaio alle ore 21:00, presso la Sala Polivalente “Mazzucchelli” di via XXVI Agosto n. 6 a Morazzone. Durante la serata, verranno illustrati i vantaggi delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), un modello basato sulla collaborazione tra cittadini, imprese e istituzioni locali per produrre, condividere e utilizzare energia pulita e rinnovabile.

“Lozza Blu e Sociale” rappresenta una grande opportunità per promuovere una transizione energetica giusta e sostenibile, creando valore per il territorio e le persone. Sarà l’occasione per discutere insieme di come le CER possano diventare un motore di sviluppo etico ed economico per le comunità coinvolte.

L’incontro è aperto a cittadini, amministratori e realtà imprenditoriali interessate a comprendere meglio le opportunità offerte dalle CER e a contribuire alla costruzione di un futuro più sostenibile.