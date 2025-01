A Villa Cagnola di Gazzada il musical dedicato alla fiaba di “Lucino Dolcifeste”

C’era una volta… C’era un Natale: tutte le fiabe iniziano così, ma non quella de “Il Natale strabilievole di Lucino Dolcifeste”. La nuova edizione del racconto scritto da Davide Ielmini per Pietro Macchione Editore, arricchita da nuove avventure rocambolesche e dalla copertina e illustrazioni di Cesare Camardo, ora è stato tradotto in musica. Anzi, ancora meglio: è diventato a tutti gli effetti un musical “dedicato ai ragazzi e alle ragazze di tutte le età”. (foto sopra; Davide Ielmini).

L’originale personaggio nato otto anni fa dalla penna di Ielmini è stato adottato da Paolo Coggiola, docente di teoria dell’armonia e dell’analisi alla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano, per fare un salto nel passato: vincitore di concorsi nazionali e internazionali di composizione, tra cui il Concorso Internazionale “2 agosto” di Bologna, Coggiola ha dato il via alla sua carriera proprio con un’opera per ragazzi commissionatagli nel 1998 dalla Fondazione Arena di Verona.

Per lui, «lavorare sul libro di Davide Ielmini è stato come ritornare bambino. E giorno dopo giorno, Lucino è diventato uno di famiglia».

Aggiunge, Ielmini: «Mi hanno sempre chiesto, sin dall’uscita della prima edizione del libro, perché tra le pagine non ci fosse alcun riferimento musicale. I richiami ai carol natalizi tradizionali sarebbero stati troppo scontati, così il sogno cullato per tanto tempo ora si è realizzato. Cinquanta minuti di musica originale che, grazie allo stile neo-romantico di Coggiola, ritrae Lucino con una verve straordinaria, in modo gioioso e con quell’immancabile dolcezza che fa parte delle feste natalizie».

Il musical, a ingresso gratuito, si terrà sabato 18 gennaio, alle ore 17, a Villa Cagnola di Gazzada Schianno. Di scena: l’Ensemble dell’Insubria Chamber Orchestra diretto da Giorgio Rodolfo Marini, i pianisti Raffaella Pavin e Jacopo Girino del Conservatorio “G. Puccini” di Gallarate, un ottetto vocale preparato da Nausicaa Nisati e la voce recitante di Serena Nardi.

Musiche di Paolo Coggiola e testi di Davide Ielmini. L’evento è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Gazzada Schianno e la collaborazione di Villa Cagnola, della Pro Loco di Gazzada e del Conservatorio “G. Puccini” di Gallarate.