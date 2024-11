Lucino Dolcifeste torna a incantare con una nuova edizione e un musical natalizio

Esaurite le copie della precedente edizione, “Il Natale strabilievole di Lucino Dolcifeste” torna in libreria e sul palco con due appuntamenti. L’originale racconto di Davide Ielmini (foto sopra), pubblicato per la prima volta nel 2016 da Pietro Macchione Editore, si rinnova con una nuova edizione che sarà presentata venerdì 29 novembre, alle ore 18, alla Libreria Feltrinelli di Varese. A moderare l’evento sarà Michele Mancino, vicedirettore di Varesenews, con la voce narrante di Serena Nardi.

Una nuova veste per il racconto di Natale

La nuova edizione del libro non è una semplice ristampa. Ielmini ha rivisto diverse parti del testo, aggiungendo una prefazione inedita firmata da Michele Mancino, nuove illustrazioni realizzate da Cesare Camardo, docente all’Accademia di Belle Arti di Verona, e un racconto extra, “Lucino e il mistero della Befana Scalza”. Quest’ultima storia, un piccolo giallo ricco di colpi di scena, trasporta Lucino e i suoi amici in una rocambolesca avventura tra Biumino di Voltalatta e Biumino Girabattolo, alla ricerca di indizi tra mostri e cuori generosi, cappelli a punta e viaggi spaziali. «Lucino rappresenta un’isola immaginaria di speranza e valori autentici – ha dichiarato l’autore – un abbraccio ideale per grandi e piccoli, da vivere non solo a Natale, ma tutto l’anno».

Paolo Coggiola

Il musical, una spy story in note natalizie

L’altra grande novità è il musical ispirato al racconto, composto dal Maestro Paolo Coggiola, noto per il suo stile postmoderno e “neoromantico”. Lo spettacolo, della durata di 42 minuti, debutterà sabato 18 gennaio 2025, alle ore 17, a Villa Cagnola di Gazzada Schianno, con ingresso gratuito.

Sotto la direzione del Maestro Giorgio Rodolfo Marini, l’Ensemble della Insubria Chamber Orchestra accompagnerà il pubblico in un viaggio tra musica e narrazione, con la voce narrante di Serena Nardi e carol natalizi ispirati al libro.

«Ho trasformato alcuni passaggi del racconto in una sorta di spy story musicale – ha spiegato Coggiola – un’esperienza che combina crescita e incanto natalizio».

Un progetto di squadra

La realizzazione del musical ha coinvolto nomi di spicco come il Maestro Carlo Balzaretti, direttore del Conservatorio di Gallarate, il Maestro Noemi

Gobbi, figura di riferimento nella didattica musicale e, per quarant’anni, docente prima al Conservatorio “C. Pollini” di Padova e poi al “G. Verdi” di Como, e Angelo Carabelli, curatore della rassegna “Musica in Villa”. Una collaborazione per restituire al pubblico l’incanto del Natale attraverso un racconto che continua a sorprendere e un musical capace di emozionare grandi e piccoli.