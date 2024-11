“Il Natale strabilievole di Lucino Dolcifeste” diventa un musical

A 8 anni dalla prima edizione, ritorna in libreria “Il Natale strabilievole di Lucino Docilfeste”, la favola natalizia ambientata tra Biumino Voltalatta e Biumino Girabattolo, scritta da Davide Ielmini e pubblicata da Pietro Macchione Editore. (nella foto, da sinistra: Pietro Macchione, Cesare Camardo, Davide Ielmini e Serena Nardi)

Tante le novità che accompagnano la nuova edizione, presentata venerdì sera alla Libreria Feltrinelli di Varese. Il libro contiene un nuovo capitolo intitolato “Lucino e il mistero della Befana Scalza”, ricco di colpi di scena e di invenzioni, appunto, “strabilievoli”.

«Lucino rappresenta un’isola immaginaria di speranza e valori autentici – ha sottolineato Ielmini – un abbraccio ideale per grandi e piccoli, da vivere non solo a Natale, ma tutto l’anno».

Nuove e splendide le illustrazioni realizzate da Cesare Camardo, docente all’Accademia di Belle Arti di Verona, che durante la presentazione del libro ha sottolineato l’importanza dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale come confronto nello sviluppo dell’idea grafica: «Le macchine sono veloci ma è sempre la creatività umana a fare la differenza» ha ribadito il docente.

La regista e drammaturga Serena Nardi legge passi del libro

Serena Nardi ha letto alcuni passaggi del nuovo capitolo del libro, valorizzando la musicalità di un testo che Ielmini ha impreziosito con le sue invenzioni lessicali (avete mai assaggiato una liquimenta?). E proprio la regista e drammaturga varesina sarà la voce narrante del musical ispirato al racconto e composto dal Maestro Paolo Coggiola. Lo spettacolo, della durata di 42 minuti, debutterà sabato 18 gennaio 2025, alle ore 17, a Villa Cagnola di Gazzada Schianno, con ingresso gratuito. Sotto la direzione del Maestro Giorgio Rodolfo Marini, l’Ensemble della Insubria Chamber Orchestra accompagnerà il pubblico in un viaggio tra musica e narrazione.