Successo per il Torneo Scacchistico “Varese Aan Zee” al Salone Estense

Un weekend all’insegna della concentrazione, della strategia e della passione per il nobil gioco degli scacchi. Si è svolto sabato 5 e domenica 6 aprile, nella prestigiosa cornice del Salone Estense di Palazzo Estense, il Torneo Scacchistico “Varese Aan Zee”, evento che ha riscosso un grande successo di partecipazione e organizzazione.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Varese, ha visto la presenza di 52 giocatori provenienti da tutta la Lombardia e da regioni limitrofe. Tra i partecipanti, anche diversi scacchisti di alto livello, alcuni dei quali con un punteggio superiore ai 2000 ELO, indice di grande esperienza e preparazione tecnica.

Il torneo costituiva la terza tappa del circuito Gran Prix, dopo le precedenti edizioni disputatesi a Vigevano e a Brescia. Il prossimo appuntamento del circuito è fissato per il 3 e 4 maggio a Lentate sul Seveso, dove i protagonisti torneranno a confrontarsi sulle 64 caselle con l’obiettivo di consolidare o scalare la classifica generale.

Oltre al valore agonistico, l’evento ha rappresentato un’importante occasione per promuovere la cultura scacchistica a Varese e in provincia, offrendo un momento di confronto e crescita per appassionati e curiosi.

Non è mancata, infine, anche una nota di piacevole relax: durante le pause tra una partita e l’altra, i partecipanti hanno potuto approfittare della splendida giornata di sole per godersi i giardini del Palazzo Estense, aggiungendo un tocco di bellezza e serenità a un fine settimana già ricco di emozioni.