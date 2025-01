Recuperate e restituite a Don Stefano le statue del presepe rubate a Gazzada

Un gesto che ha scosso e ha fatto riflettere l’intera comunità. Dopo il furto della Natività nella Parrocchia Santa Croce di Gazzada Schianno, il parroco Don Stefano Silipigni, insieme ai volontari, ha prontamente denunciato l’accaduto alla Polizia Locale. L’episodio, che ha lasciato tutti amareggiati e increduli, ha dato avvio a un’indagine volta a ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili.

Il sindaco, Stefano Frattini, la giunta, e gli agenti della polizia locale si sono attivati e sono riusciti a recuperare le statuine che sono state riconsegnate a Don Stefano: «Volevamo cercare di capire cosa avesse spinto a compiere questo insolito furto – spiega il sindaco – e allo stesso tempo sensibilizzare le coscienze delle persone identificate, invitando a restituire il maltolto, fornendo anche un supporto psicologico, se necessario».

Le statue della Natività, tradizionalmente utilizzate nel presepe allestito nella Chiesa di Santa Croce, rappresentano un importante patrimonio per la comunità. Sono realizzate in gesso e dipinte a mano con dettagli in oro, risalgono ai primi anni del Novecento, e uniscono valore storico ed affettivo per i fedeli.