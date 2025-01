Gazzada, rubata la Natività dal presepe in chiesa: amarezza tra i volontari

Una brutta sorpresa ha accolto i volontari che, ieri, si sono recati nella chiesa di Santa Croce a Gazzada per smontare il presepe. Le statue della Sacra Famiglia – la Madonna, San Giuseppe, la culla con Gesù Bambino – e alcune pecore sono sparite. Un furto che ha lasciato sgomento l’intero gruppo di volontari, guidato da Maurizio e Claudio con Arturo ed Angelo, che aveva allestito con passione e creatività la rappresentazione natalizia sul lato destro dell’altare.

Il presepe, interamente realizzato con materiali naturali raccolti nei boschi del paese, era frutto di un lungo lavoro di squadra che aveva reso unica la rappresentazione della Natività.

«È stata davvero una brutta sorpresa – ha commentato Maurizio con amarezza – non ce lo aspettavamo. Non so come si possa rubare delle statue di un presepe, addirittura in una chiesa. Non sono piccole, non possono essere utilizzate in un presepe tradizionale. Forse pensano di venderle, ma resta un gesto incomprensibile».