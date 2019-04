Via ai lavori della ciclabile, chiusa via Adua

Sono partiti i lavori a Schianno per la realizzazione della pista ciclopedonale. Chiusa da mercoledì 10 aprile la via Adua, la strada che da via Per Lozza sale verso Schianno, chiusura necessaria per procedere allo sbancamento del muro che costeggia il Circolo (articolo a questo link)

Galleria fotografica Ciclabile, cominciati i lavori a Schianno 4 di 13

L’area su cui verrà realizzata la ciclabile è molto estesa e comprende tutto il perimetro del paese, ma quelli partiti ora sono circoscritti al secondo lotto riguarda tutta la parte di Schianno attorno al Circolo.

Il bocciodromo che non veniva più utilizzato è stato demolito – come ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Maffiolini – per fare posto ad un ampio parcheggio che sarà così disponibile alle auto di chi vive in paese, ma anche a chi vorrà percorrere la ciclabile e lasciare lì la propria vettura.

In seguito verrà riqualificata la piazza Necchi di Schianno e ridisegnati gli spazi per le auto. Il muro accanto al circolo in via Adua sarà demolito e la strada allargata.

Ora quindi per accedere a Schianno, venendo dalla Sp 57, si può salire dalla strada del cimitero; libero invece l’accesso da Gazzada o dalla rotonda del Keynes.