Riapre il museo civico e riprende parte dell’attività della biblioteca

In base al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’1 marzo 2020, il Comune di Legnano comunica la riapertura del Museo Civico, apertura secondo i consueti giorni e orari e la riapertura della Biblioteca Civica, (apertura dal pomeriggio del 2 marzo) secondo i consueti giorni e orari, per garantire il solo prestito di materiale librario e multimediale con modalità di accesso contingentato. Non saranno consentite la lettura di giornali e riviste, l’attività di studio e in generale le soste prolungate degli utenti nei locali.

Le iniziative che determinano assembramenti di persone (conferenze, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e simili) restano sospese fino a nuove disposizioni.