SI masturba al parco davanti a mamma e bambini, arrestato

Si masturbava al parco di via Rossini davanti ad una mamma e due bambini. Per un giovane tunisino irregolare sul territorio e senza fissa dimora è scattato l’arresto da parte della Polizia di Legnano.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì, in un parchetto della città del Carroccio. A chiamare le forze dell’ordine è stata proprio la mamma che ha visto il ragazzo con i pantaloni abbassati mentre si toccava nelle parti intime. Quando si è accorto che sul posto sono arrivati gli agenti, si è allontanato di qualche metro ma rimanendo sempre nei pressi del parco e lì è stato trovato mentre era ancora intento nell’atto e fermato.

Il giovane ha opposto una timida resistenza ma è stato portato in commissariato e questa mattina processato per direttissima per il reato di atti osceni in luogo pubblico. Il reato è stato recentemente depenalizzato ma in questo caso il giovane rischia da quattro mesi a quattro anni e sei mesi poichè il fatto è stato commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori.

In udienza l’arresto è stato convalidato e per lui è scattato l’obbligo di firma mentre ad aprile apparirà ancora davanti al giudice per il patteggiamento della pena.