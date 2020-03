Il sindaco di Varese chiede il supporto dell’esercito per i controlli in città

«Il governo ha deciso di impiegare i soldati già impegnati in “Strade Sicure”, questa mattina ho mandato un messaggio al ministro Guerini e al viceministro Mauri affinché anche a Varese, sebbene la situazione sia migliore che altrove, venga inviato l’Esercito per supportare le forze dell’ordine e la polizia locale nei controlli di chi ancora non ha capito che si deve stare a casa».

Lo comunica il sindaco di Varese Davide Galimberti spiegando l’esigenza di rafforzare i controlli in città. «Mai mi sarei aspettato che per far stare a casa la gente davanti a questa epidemia il Paese fosse costretto ad impiegare l’Esercito».