Stesse mascherine del supermercato a prezzo triplicato in farmacia

Sono diverse le segnalazioni di confezioni di mascherine dalla qualità discutibile (almeno per l’uso che se ne dovrebbe fare in questo periodo) vendute a 14.90 euro in una farmacia di Busto Arsizio quando i supermercati della zona vendono lo stesso tipo di confezione a 4.90 euro.

La denuncia della presunta speculazione (nessuno fa il nome della farmacia in questione, ndr) viaggia a grande velocità sui social network e nei gruppi facebook di Busto Arsizio in particolare.

Una cittadina di Busto ha addirittura realizzato un video, ottenendo decine di commenti indignati, nel quale mette in guardia da questo genere di speculazioni su prodotti che, peraltro, non danno alcuna certezza a chi le usa in questo momento non essendo protettive per virus di dimensioni del Covid-19.

Se vedete la confezione in foto in farmacia, controllate il prezzo e, se potete, acquistatele in un supermercato.