Il tempo e la notte in due libri per bambini

Questa settimana consiglio due libri che ho letto ad alta voce e che potete vedere e ascoltare sul canale youtube della Libreria Millestorie.

In questo momento bisogna stare uniti e riflettere sulle cose belle che abbiamo, affidiamoci all’amore, che ci salverà.

Ticche Tocche, il mago del tempo

Il primo è un albo illustrato è Ticche Tocche, il mago del tempo (clicca qui per la videolettura)

Ticche Tocche si occupa del tempo. Fa sbocciare i fiori in primavera, fa nevicare in inverno, sparge le foglie gialle in autunno. È sempre nel posto giusto al momento giusto finché un giorno perde le lancette del suo orologio!

Eric Battut pubblica per Bohem Press Italia una favola che spiega le stagioni in una maniera davvero originale.

Una lunghissima notte

Per i più grandi uno dei modi perfetti per ammazzare la noia in questi giorni è un bel romanzo di paura Pelledoca. Poi, se l’autrice è Annalisa Strada, l’accoppiata vincente è assicurata.

Nilla rientra da scuola e trova la sua casa vuota. Neppure il suo cane Gullo si palesa.

Scende la notte e salta la corrente!

La povera Nilla è costretta a passare una notte terribile. I vicini non sono in casa, sua madre non torna.

Un cadavere che trova nel capanno degli attrezzi la spinge ad andare a piedi dai carabinieri.

Nilla non smetterà di indagare per trovare il colpevole, che troverà solo dopo una lunghissima notte.

Un romanzo che tiene col fiato sospeso fino all’ultima parola, che allo stesso tempo diverte e ti fa venire voglia di rileggerlo di nuovo (clicca qui per la videolettura)

La scrittura di Annalisa è impeccabile, frizzante, arguta, intelligente e sensibile.

Della Strada segnalo anche anche “Piovono gatti” che potete ascoltare direttamente dalla voce dell’autrice che ha regalato a tutti la sua storia su www.lezionisulsofa.it