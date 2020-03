Un lungo post con parole meditate che mettono al centro i collaboratori di Tigros.

Da tre settimane il sistema della distribuzione alimentare in provincia di Varese, come nel resto della Lombardia è sotto stress. Le persone giudicano il servizio in base alla propria esperienza e del resto non potrebbe essere diversamente. Dietro ogni azione che ci permette di fare la spesa c’è tanto lavoro.

Oggi Tigros ha pubblicato un post sulla loro pagina Facebook.

Tigros è fatta di persone. Coloro che da settimane corrono per consegnare le spese online. Coloro che hanno sistemato i loro bambini tra mille difficoltà per non far mancare al pubblico la tranquillità di avere supermercati regolarmente aperti. Coloro che hanno rinunciato ad una domenica libera per aiutare i colleghi a rifornire i punti vendita presi d’assalto dai clienti. Coloro che ogni giorno ed ogni notte vengono a lavorare. Ognuno di loro sente il senso di responsabilità che è parte del nostro lavoro e della nostra funzione sociale.

Un enorme grazie a tutti loro e al servizio che stanno offrendo. Grazie di cuore