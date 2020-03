Torna in vasca a Firenze il Banco Bpm Sport Management

È pronto a tornare in vasca il Banco Bpm Sport Management. Domani – sabato 7 marzo ore 18.00 – la squadra di Busto Arsizio sarà ospite della Rari Nantes Florentia nella sfida valida per la diciassettesima giornata del massimo campionato maschile.

La gara, secondo le disposizioni ministeriali, verrà disputata a porte chiuse. I Mastini non giocano dallo scorso 19 febbraio, quando vennero sconfitti a Siracusa dall’Ortigia e hanno voglia di ritrovare il feeling con la vittoria.

La Rari Nantes Florentia, sconfitta nella gara di andata 12-4, è una squadra dai tanti ex, a partire dallo storico capitano Andrea Razzi. Tra gli altri, che in passato hanno indossato la calottina bustocca, anche Giacomo Bini, Andrea Di Fulvio e Francesco Coppoli.

A presentare la gara è l’allenatore del Banco Bpm Sport Management Marco Baldineti: «Quella di domani contro Firenze sarà una gara particolare visti gli accadimenti di queste ultime settimane e l’apprensione che c’è in giro e che si giocherà anche a porte chiuse. Per quanto riguarda la partita, noi andremo lì a giocarcela fino in fondo e cercando di fare del nostro meglio, ma sappiamo che sarà una partita difficile».

DIRETTA TV – La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della formazione toscana QUI IL LINK

Intanto è stata rinviata a data da destinarsi la prossima partita casalinga contro la Pallanuoto Trieste, originariamente in programma alle Piscine Manara il 14 marzo e già riprogrammata il 1° aprile, ma ora nuovamente da ridestinare a nuova data.