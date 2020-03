Troppa genta a passeggio, viene recintata l’area dei Calimali

In giro per una corsetta o per passeggiare tra il bosco e la valle. Peccato che tanti a Fagnano Olona e limitrofi abbiano avuto la stessa idea e così il sindaco Maria Elena Catelli è stata costretta a chiudere l’area dell’approdo di Calimali, lungo il fiume Olona.

Già lo scorso 9 marzo i Calimali avevano sospeso tutte le attività e il punto di ristoro, nel rispetto del primo Decreto che imponeva misure di contenimento. Ma fagnanesi e non solo hanno continuato a frequentare l’area verde: comportamento concesso (se si è di Fagnano e si resta quindi nei confini comunali), ma che alla fine ha fatto sì che ci fosse troppa gente concentrata nella stessa zoa.

«In accordo con i Calimali che ci hanno immediatamente risposto con grande collaborazione, abbiamo deciso di recintare l’area dell’approdo e di mettere nuovi cartelli informativi» ha fatto sapere il sindaco. «La Protezione civile presidia la zona facendo attività di informazione. I Carabinieri – che ringraziamo insieme alla Polizia locale per tutto il lavoro che stanno facendo in questi giorni – proseguiranno nei controlli». Nonostante una certa irritazione per comportamenti ancora errati, Catelli ha anche ringraziato i «tantissimi cittadini che ci stanno aiutando facendo passare i nostri messaggi».

Nel frattempo anche Fagnano Olona ha attivato il Centro Operativo Comunale per coordinare la risposta istituzionale all’emergenza, tra attività di vigilanza sull’applicazione ed esigenze sociali.