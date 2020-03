Sospese le attività dell’associazione Calimali

In sintonia con il nuovo decreto ministeriale dell’8 marzo, anche l’associazione Calimali sospende ogni iniziativa e attività rivolte al pubblico. In particolare viene chiuso, fino al 3 aprile, il punto di approdo abitualmente a disposizione della cittadinanza e degli escursionisti ogni domenica e festivi. Sono altresì sospesi gli incontri e le riunioni con associati o altri partner, in vista degli eventi in programma nei prossimi mesi di aprile e maggio.

«Pur essendo orgogliosi dei numerosi apprezzamenti per il lavoro quotidianamente svolto per rendere sempre più attraente Calipolis, invitiamo tutti i frequentatori del nostro parco a semplici passeggiate in solitaria evitando soste e assembramenti considerati estremamente pericolosi per la diffusione del contagio» – ha commentato il presidente Claudio Caccin.

Per ulteriori informazioni scrivete a info@calimali.org oppure telefonate al 3280216670