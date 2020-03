I vigili del fuoco scrivono a Fontana: “Fate tamponi anche a noi”

La CONFSAL, Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco, ha inviato una lettera al governatore Attilio Fontana per chiedere quali provvedimenti saranno assunti per arginare il contagio di Coronavirus.

Ecco la lettera

Egregio Presidente,

ringraziandoLa per le numerose iniziative che l’hanno vista sin qui protagonista in questo periodo di emergenza sanitaria, siamo qui a chiederLe di adottare dei provvedimenti necessari nei confronti di chi opera quotidianamente nel campo del soccorso. Il Ministero dell’Interno ha specificato, nell’ultima circolare inoltrata alle OO.SS. in data 26/03/2020, le indicazioni emanate dal Ministero della Salute, soprattutto per quanto concerne la possibilità di effettuare test tampone al personale VF. A tal riguardo è stato precisato quanto segue:

“Qualora, invece, direttive o ordinanze regionali lo prevedano, il personale del CNVVF sarà sottoposto all’esame in parola anche in assenza di sintomatologia e di documentato contatto a rischio.”

Purtroppo sono già numerosi i casi accertati positività da Covid-19 del personale VF in servizio presso tutta la Regione Lombardia, gli stessi soccorritori potrebbero quindi essere possibili e probabili vettori del virus. Siamo qui a chiederLe, quindi, di poter adottare, in via straordinaria, le stesse direttive emanate in Veneto, ovvero un’azione di ricerca sistematica sul personale che ad oggi presta servizio.

In attesa di un Suo positivo riscontro, porgiamo cordiali saluti.