Il vino della valle Olona diventa solidale contro il Coronavirus

La passione per il vino e per l’antica arte dei vignaioli che si sposano con la ferma volontà di aiutare il territorio. L’associazione “La vigna del colle di san Vitale” di Gorla Maggiore ha infatti deciso di scendere in campo e sfruttare, per una buona causa, il prodotto della loro fatica e del loro costante impegno: il buon vino che da qualche anno fa riassaporare ai gorlesi i sapori di un tempo che fu.

Il gruppo mostra da tempo la passione da viticoltori e l’interesse a valorizzare l’area della valle Olona, con iniziative variegate, come il recente contest fotografico che ha appassionato tante persone, con una forte partecipazione anche nel gruppo Facebook di VareseNews Oggi in valle Olona. Questa volta i giovani volontari hanno rivolto lo sguardo alla situazione attuale, decisi a dare una mano a chi si sta spendendo per la salute di tutti. Per farlo, hanno messo a disposizione il frutto del proprio lavoro: «La volontà di donare qualcosa per noi é importante perché oltre a tutelare il territorio, bisogna tutelare anche le persone che vi abitano –spiega l’agronomo gorlese Alessio Ferioli, uno dei referenti del gruppo-. Per questo abbiamo deciso di donare tutto ciò che é in più per noi: riteniamo più opportuno che questi soldi vengano usati per aiutare le persone. Quando avremo assegnato le bottiglie del nostro Merlot (circa 200, tutte da collezione), toglieremo le nostre spese associative e il resto lo doneremo in parte a un’azienda ospedaliera del nostro territorio e in parte a due associazioni di Gorla e Castellanza che si occupano di aiutare le persone in difficoltà».

Gli amici del “La vigna del colle di san Vitale” sperano quindi nella generosità delle persone: «Non sappiamo ancora a quanto ammonterà la cifra raccolta: il vino è fornito in omaggio in cambio di un’offerta, l’anno scorso ci davano 8/10 euro a bottiglia. Confidiamo nel buon cuore di chi vorrà darci una mano: speriamo di poter ricevere il più presto possibile le varie offerte per le nostre bottiglie, in modo da non dover posticipare troppo a lungo le varie donazioni».

L’idea sarebbe quella di presentare le bottiglie alla festa di san Vitale del 3 maggio, ma vista la situazione i prossimi mesi restano un’incognita: intanto l’associazione è pronta a ricevere le prenotazioni per le bottiglie del vino della valle Olona. Per farlo, non resterà altro che contattarli attraverso i loro canali social https://www.facebook.com/VignasanVitale/ e gustarsi un buon Merlot che farà bene a chi lo berrà, ma anche a tutti coloro che verranno aiutati.