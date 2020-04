100 anni col sorriso, auguri alla fagnanese Irma

Un compleanno festeggiato con calore e un sorriso nonostante il periodo particolare che stiamo vivendo.

È quanto successo alla signora Irma Bellini, che ha compiuto il 22 aprile ben 100 anni ed è stata omaggiata dalla struttura nella quale risiede, la Residenza Iris casa Serena di Fagnano Olona, ma anche dall’Amministrazione comunale fagnanese e dai suoi concittadini, che hanno riversato sui social il loro affetto, congratulandosi per il bel traguardo raggiunto.

Irma è proprio una nonna sprint: riusciamo a parlarle al telefono, grazie alla disponibilità della responsabile della struttura, la signora Gaia, ed ecco cosa ci risponde: «Grazie degli auguri, in realtà in famiglia non sono la prima centenaria: mia sorella sta per compierne 105». Irma la vita la sta gustando proprio appieno: «Sono originaria di Sarnico, poi per tanti anni ho vissuto a Gallarate. Ho un nipote di 38 anni, Alessio, e un figlio, Stefano, a cui ho dato una mano in negozio fino a cinque, sei anni fa. Inoltre ho guidato fino a 94anni – ci svela, lasciandoci increduli – adesso mi godo un po’ di riposo in questo luogo in cui mi trovo bene e sono contornata da persone gentili».

Il compleanno di Irma è una bella notizia che giunge fino alla scrivania del sindaco: «Sono bei traguardi, che strappano un sorriso in questo momento delicato – ha commentato il primo cittadino Maria Elena Catelli – tanti auguri alla signora Irma e un “Grazie” alla Residenza Iris casa Serena, che rappresenta un’eccellenza per il territorio. Non sono stati registrati casi di positività e per l’Amministrazione comunale è un gran sollievo sapere che questa struttura lavori con tanta cura. Tra l’altro, nella giornata odierna consegneremo loro una sessantina di mascherine, sicuramente utili in questo momento in cui la sicurezza degli ospiti è fondamentale».