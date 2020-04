25 aprile: Milano libera, storie immagini e voci della Resistenza

“Milano libera. Storie, immagini e voci della Resistenza” doveva essere una mostra per il 75° della Liberazione organizzata da Istituto nazionale Ferruccio Parri e Anpi, in collaborazione con Comune di Milano, Casa della Memoria, Milano è Memoria e Aned.

La mostra voleva dare un assaggio della straordinaria ricchezza delle nostre collezioni, attraverso un allestimento composto da un apparato visivo ed uno sonoro. Un sito, pensato quale parte integrante dell’esposizione, doveva costituire uno spazio dedicato agli approfondimenti dei temi trattati.

A causa dell’emergenza, il sito assume oggi una diversa funzione: vuole anticipare la mostra senza svelarla completamente, approfondire i temi trattati, celebrare il 25 aprile senza dimenticare la tragicità di questi giorni.

Il sito, www.milanolibera.it, sarà inaugurato il prossimo 24 aprile. «Per lanciarlo – scrivono gli organizzatori – abbiamo pensato di condividere con realtà a noi vicine alcuni dei contenuti realizzati per la sezione Voci. In particolare abbiamo pensato di condividere due radio-racconti, costruiti su base documentaria, inerenti aspetti poco noti della nostra Resistenza. L’ascoltatore interessato potrà in seguito andare sul sito, accedendo con un clic alle scansioni dei documenti originali utilizzati per i podcast. Troverà anche tante altre cose, naturalmente. Ad esempio una playlist di canzoni tratte direttamente dall’emittente partigiana Radio Nord Ovest, di cui abbiamo recuperato le interpretazioni coeve: in quei giorni caotici c’era una gran voglia di ballare. Oggi la voglia di vivere è la stessa di allora. Ce la faremo, come 75 anni fa».