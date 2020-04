Il 25 aprile di Samarate, “per un domani migliore”

Nella mattina di sabato 25 aprile, il sindaco di Samarate, Enrico Puricelli, ed il presidente di A.N.P.I. Samarate – Verghera, Mario Marchesini, deporranno una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti della Resistenza di Samarate.

«Per la prima volta dal 1945, vivremo l’anniversario della liberazione senza cortei né bandiere, nel silenzio della nostra città incredibilmente silenziosa e vuota, ma senza dimenticare un momento così importante della nostra storia, soprattutto in questi difficili giorni in cui è forte in noi il bisogno di rinascita, di libertà e di fiducia in un domani migliore», commenta il sindaco.

Il parroco Don Nicola Ippolito impartirà la benedizione portando la preghiera di coloro che avrebbero voluto essere presenti.