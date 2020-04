77mila mascherine per i cittadini di Gallarate

Da venerdì 1º maggio inizierà a Gallarate la distribuzione delle mascherine per tutte le famiglie gallaratesi. (immagine d’archivio)

Non saranno consegnate a domicilio (come fatto invece per le circa 12mila consegnate agli over65) ma sarà necessario recarsi a ritirare le mascherine chirurgiche in alcuni punti, a seconda del seggio elettorale a cui è iscritto il capofamiglia anagrafico.

Saranno dislocati alcuni banchi della SStruttura Protezione Civile Città di Gallarate nei diversi rioni e lì bisognerà recarsi muniti del documento di identità del capofamiglia. Le mascherine ci sono per tutti, quindi è inutile e sconsigliato presentarsi di prima mattina per ritirarle.

«Per le mascherine l’Amministrazione non ha utilizzato nemmeno un euro delle risorse comunali» dice il sindaco Cassani. «Le mascherine sono state tutte donate al Comune: 46.000 da RRegione Lombardia 30.000 da un benefattore straniero grazie ai rapporti diplomatici dell’assessorato alle attività produttive, 10.000 da WWEN 1.000 da GGruppo Medilabor HSE 1.000 da Raw International Shop, 650 da GGiemmepi snc di Provasoli MFS Le mascherine sono state inserite in buste di plastica grazie al lavoro di decine e decine di volontari».

IL PROGRAMMA DELLE CONSEGNE

VENERDÌ 1º MAGGIO

Orari 9-13 e 14:30-18:30

RONCHI: postazione in via Solferino (accanto all’ingresso superiore di Parco Bassetti) per chi è iscritto ai seggi 13 e 14.

RONCHI: postazione in via Montello (parcheggio mercato rionale) per chi è iscritto ai seggi 15 e 16.

MORIGGIA: postazione in via Gramsci (parcheggio vicino alla Chiesa) per chi è iscritto ai seggi 17 e 18.

SABATO 2 MAGGIO

Orari 9-13 e 14:30-18:30

CRENNA: postazione in via Donatello (di fronte a Villa Delfina) per chi è iscritto ai seggi 19 e 20.

CRENNA: postazione in via Senator Canziani (accanto al campo della Crennese) per chi è iscritto ai seggi 21 e 22.

CRENNA-CAJELLO: postazione in via Delle Betulle (angolo strada Pradisera) per chi è iscritto ai seggi 23 e 24.

DOMENICA 3 MAGGIO

Orari 9-13 e 14:30-18:30

CRENNA: postazione in via Schiapparelli per chi è iscritto al seggio 25.

CASCINETTA: postazione in via Verbano per chi è iscritto ai seggi 26 e 27.

CASCINETTA: postazione in via Curtatone (di fronte al campo sportivo) per chi è iscritto ai seggi 28 e 29.

DI SEGUITO LE ALTRE DATE ANCORA DA CONFERMARE ‼️

LUNEDÌ 4 MAGGIO

Orari 9-13 e 14:30-18:30

CAJELLO: postazione in via Maroncelli (vicino alla Farmacia) per chi è iscritto ai seggi 30 e 31.

CAJELLO: postazione in via Passo Resia (angolo via Varese) per chi è iscritto al seggio 32.

CEDRATE: postazione in Piazza Cardinal Martini per chi è iscritto ai seggi 33 e 34.

CEDRATE: postazione in via Col di Lana (di fronte alle scuole) per chi è iscritto ai seggi 35 e 36.

MARTEDÌ 5 MAGGIO

Orari 9-13 e 14:30-18:30

SCIARÈ: postazione in via Colleoni (ai giardinetti) per chi è iscritto ai seggi 37 e 38.

SCIARÈ: postazione in via Vigorelli (angolo via Olona) per chi è iscritto al seggio 39.

MADONNA IN CAMPAGNA: postazione in via Allende (angolo via Puglia) per chi è iscritto ai seggi 41 e 42.

MADONNA IN CAMPAGNA: postazione in via Madonna in Campagna (vicino alla Farmacia) per chi è iscritto ai seggi 40 e 43.

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO

Orari 9-13 e 14:30-18:30

ARNATE-MADONNA IN CAMPAGNA: postazione in via Verghera (angolo via Padova) per chi è iscritto al seggio 44.

ARNATE-MADONNA IN CAMPAGNA: postazione in via XXII Marzo (accanto al parco giochi) per chi è iscritto ai seggi 45 e 46.

ARNATE: postazione in via Cappuccini (angolo via Vaschi) per chi è iscritto al seggio 47.

ARNATE: postazione in via Pietro da Gallarate (vicino al Parco Marinai di Italia) per chi è iscritto ai seggi 48 e 49.

GIOVEDÌ 7 MAGGIO

Orari 9-13 e 14:30-18:30

CENTRO: postazione in via Rusnati (parcheggio della ciminiera) per chi è iscritto ai seggi 1 e 7.

CENTRO: postazione in via Cesare Battisti (angolo via Arnaldo da Brescia) per chi è iscritto ai seggi 2 e 3.

CENTRO: postazione in via Mameli (angolo via Curioni) per chi è iscritto al seggio 4.

CENTRO: postazione in via Matteotti (vicino all’Istituto Falcone) per chi è iscritto ai seggi 5 e 6.

VENERDÌ 8 MAGGIO

Orari 9-13 e 14:30-18:30

CENTRO: postazione in via San Michele al Carso per chi è iscritto al seggio 8.

CENTRO: postazione in via San Rocco (vicino alle Torri) per chi è iscritto ai seggi 9 e 10.

PER LE FAMIGLIE CHE HANNO UN CAPOFAMIGLIA NON ISCRITTO A NESSUN SEGGIO ELETTORALE: postazione all’interno dell’Area Mercato, orario della distribuzione in base alla lettera iniziale del cognome.

Dalla lettera A alla D: dalle 9:00 alle 11:00.

Dalla lettera E alla K: dalle 11:00 alle 13:00.

Dalla lettera L alla Q: dalle 14:30 alle 16:30.

Dalla lettera R alla Z: dalle 16:30 alle 18:30.