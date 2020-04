Da Admo un dolce pensiero per chi lotta in prima linea contro il coronavirus

Quest’anno Admo, l’Associazione donatori midollo osseo della Lombardia, visto il clima di emergenza ha deciso di offrire la possibilità di donare le colombe pasquali agli operatori sanitari e alle realtà del territorio che sono impegnate nell’emergenza Covid-19.

Per quanto riguarda la provincia di Varese, i sostenitori dell’associazione hanno deciso di donare le colombe Admo al reparto di Medicina dell’Ospedale Bellini di Somma Lombardo, all’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese e al Nucleo di Protezione Civile di Varese.

Per quanto riguarda l’Ospedale di Circolo di Varese, le colombe sono state donate al reparto di Medicina trasfusionale ed immunoematologia, unità che collabora quotidiatamente con Admo permettendo di effettuare gli esami di iscrizione dei donatori al Registro italiano donatori di midollo osseo e al reparto di Pronto soccorso, come segno di ringraziamento al personale del reparto che, soprattutto in questo periodo, sta svolgendo un lavoro notevole, garantendo la gestione delle emergenze.

«E’ stato emozionante vedere come gli operatori sanitari hanno accolto la nostra consegna. E’ stato bello poterli ringraziare di persona per l’enorme lavoro che stanno svolgendo», dice Fabrizio Picarelli, referente di Admo Varese che ha effettuato personalmente la consegna.

Le colombe sono state donate anche al Nucleo di Protezione civile di Varese, a ringraziamento del lavoro svolto a favore della popolazione.

«Ringraziamo tutti coloro che si stanno battendo in prima linea in questa situazione. Ringraziamo, inoltre tutti i volontari di Admo Varese che ci hanno coadiuvato nella campagna “Fai volare una Colomba” – aggiunge Alessio Soffitto, vice referente di Admo Varese – L ‘attività di Admo e di iscrizione al Registro italiano donatori di midollo osseo , seppur meno celermente, continua, ci si può in qualsiasi momento iscrivere sul sito www.admolombardia.org nella sezione dedicata».